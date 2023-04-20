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Doğanın kapıları Göcek'te açılıyor

Türkiye'nin en özel butik oteli Izz Getaway, Göcek’te misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Özel havuzlu villaları, toprak odaları, hareket stüdyosu, wellness merkezi gibi çok sayıda özelliği olan otel Göcek’in yeni merkezi olacak.

Doğanın kapıları Göcek'te açılıyor

 

Göcek kıyısına 12 kilometre uzakta, orman denizleri içinde konumlanan Izz Getaway bu sezon hizmete açılıyor. 18 toprak oda, 8 özel havuzlu villa, Gaze Restaurant, at çiftliği, spa merkezi, tarım alanları, sanat atölyesi gibi çok sayıda özelliği barındıran otel farklı bir ‘deneyim’ sunmaya hazırlanıyor.  Doğanın kapıları Göcek'te açılıyor

Izz Getaway’in kurucusu Asım Çavuşoğlu otelin kuruluş hikayesini şu sözlerle anlattı: “Izz Getaway, farkındalık, dönüşüm ve paylaşmak üzerine ortaya çıktı. Doğa ile uyumlu yapılar tasarladık. Taş binaların ve toprak altına konumlanmış odaların en doğru seçenek olduğuna karar verdik. Sanat atölyesi, inziva alanı, spa, hareket stüdyosu, tarım alanları gibi çok sayıda mekanımız var. Burası bir deneyim oteli. Havaalanına sadece 15 dakika uzaklıktayız ve tüm kalabalıktan uzağız. 12 ay kapılarımızı açık tutacağız” dedi. Doğanın kapıları Göcek'te açılıyor

Her ay ödüllü bir şefin mutfağa gireceği ve ünlü isimlerin workshop’lar yapacağı Izz Getaway Mayıs ayından itibaren misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

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