Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  

Hazar Ergüçlü, 'İnci Taneleri' dizisinin ilk bölümünde pavyonda yaptığı gündeme gelmişti.



Oyuncu, eleştirilere cevap verdi.



Ergüçlü, "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" diye yazdı.

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