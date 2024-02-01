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Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama... İşte detaylar...

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  

Hazar Ergüçlü, 'İnci Taneleri' dizisinin ilk bölümünde pavyonda yaptığı gündeme gelmişti.

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  
Oyuncu, eleştirilere cevap verdi.

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  
Ergüçlü, "Neyden rahatsız olduysanız söyleyin bir daha yapayım" diye yazdı.

 

 

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