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Dilan Polat-Engin Polat çifti, oğulları Milan Efe Polat'ı eğlence merkezine götürdü

Dilan Polat-Engin Polat çifti, oğulları Milan Efe Polat'ı eğlence merkezine götürdü. İşte detaylar...

Dilan Polat-Engin Polat çifti, oğulları Milan Efe Polat'ı eğlence merkezine götürdü

Dilan Polat-Engin Polat çifti, oğulları Milan Efe Polat ile birlikte Metropol İstanbul’daydı.

Dilan Polat-Engin Polat çifti, oğulları Milan Efe Polat'ı eğlence merkezine götürdü
Çocuklarını Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’ne götüren Dilan Polat, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Dilan Polat-Engin Polat çifti, oğulları Milan Efe Polat'ı eğlence merkezine götürdü
Polat, hiçbir hayranını kırmayarak,

Dilan Polat-Engin Polat çifti, oğulları Milan Efe Polat'ı eğlence merkezine götürdü
hatıra fotoğrafı çektirirken ailece keyif dolu zaman geçirdiler.

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