Dilan Polat-Engin Polat çifti, oğulları Milan Efe Polat'ı eğlence merkezine götürdü

Dilan Polat-Engin Polat çifti, oğulları Milan Efe Polat ile birlikte Metropol İstanbul’daydı.



Çocuklarını Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’ne götüren Dilan Polat, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Polat, hiçbir hayranını kırmayarak,



hatıra fotoğrafı çektirirken ailece keyif dolu zaman geçirdiler.

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