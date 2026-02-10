 Dilan Çıtak Survivor deneyimini anlattı

'Survivor' yarışmasından elendikten sonra Dominik Cumhuriyeti'nden Amerika'ya giden Dilan Çıtak, Türkiye'ye döndü.



Bir süre Miami'de olan şarkıcı, İstanbul'a gider gitmez Boğaz havası aldı. Çıtak, eşi Levent Dörter'le Galataport İstanbul'a gitti. Çift, alışveriş sonrası Boğaz'a karşı yemek yedi. İstanbul'un tadını çıkaran Çıtak, uzun süre dolaştı. 'Survivor'la ilgili Çıtak, "Çok güzel deneyimdi. İyi ki gitmişim, en doğru karardı benim için... Orada üç hafta uzun bir süre aslında... Daha çok kalmak isterdim ama tam zamanında dönmüşüm çünkü şu an kaos başladı, iyi ki orada değilim. İzlenerken de, 'Orada olmalıyım' diye deliriyorum. Güzel dostluklar biriktirdim. Çıktıktan sonra hepsiyle görüşeceğim. Arada olanları izlerken ağlıyorum" dedi. Şarkıcı, "Adada en çok neyde zorlandınız?" sorusuna, "İletişimsizlik ve temizlik. Titizlik çok zordu. 7-24 bir şey yıkamadan ne röportaj verebiliyordum ne de yarışabiliyordum. Çokta sayı aldım ama" yanıtını verdi. Çıtak, yarışmadaki favorileri için Mert Nobre, Meryem Boz ve Serhan Onat olduğunu söyledi.



AMERİKA'YA KONSER İÇİN GİTTİM

Yarışmadan sonra Amerika'ya gittiği için sosyal medyadaki yorumlara şarkıcı, "Herkesi kontrol etmek için sorgulamaya çağırıyorlar, buna yakıştırdılar. Günümüzde popüler haber olarak herkesin gözaltına alınması var. Çok şükür böyle bir şey yok bende! Ben dönünce gördüler olmadığını. İki gün tatil için gittim ama konser teklifleri gelince uzattım. İki Miami ve bir New York konseri sonrasında döndüm. Konser nedeniyle dönemedim" açıklamasını yaptı.



BENİ TANIDIKLARI İÇİN MUTLUYUM

Yarışmadaki yorumlar için Çıtak, "Gitmeden önce 'Gerçek Dilan'ı göstereceğim' dedim. Mesajlarda, 'Gerçek Dilan'ı gördük' yazısını görünce o zaman dünyam değişti. Beni tanıdıkları ve tanıma gözlerini açtıkları için mutluyum" diye konuştu. 'Çok Geç' şarkısını çıkaran Çıtak, "Survivor' gündemde yokken hazırdı. 'Survivor' olunca erteledik. Dönünce çıkardım. Çok emek verdik. Beni en iyi anlatan şarkılardan biri oldu. Benim için değerli. Şebnem Ferah'ın 'Sil Baştan'ı konserlerimde söylerim. Çok ona oturttuğum şarkı. Onun rock ruhunda bir eser" ifadelerini kullandı. Yeni konser takvimi için şarkıcı, "Yine Orta Doğu olacak. Türkiye'de tarihler konuşuluyor. İlk konserimi Türkiye'de vermeyi çok istiyorum. Konser tarihi netleşsin diye bekliyorum" dedi. Babası İbrahim Tatlıses'le ilgili konular üzerine ise Çıtak, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Geride kalmış, yaşanılması ve ders alması gereken hikayeler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

