Dijital teknoloji geçmişin gölgesini bugüne taşıyor: Side Antik Kenti dijital deneyimle yeniden canlanıyor

Türkiye’de dijital müzecilik anlayışının örneklerinden biri de Antalya’nın Side bölgesindeki Ören Yeri Karşılama Merkezi’nde yer alıyor. Burada, Side Antik Kenti’nin etkileyici geçmişini dijital bir deneyimle görmek mümkün.

Küp Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen özel video uygulamasında, projeksiyon teknolojisiyle antik kent yeniden inşa edilerek bu deneyim ziyaretçilere sunuluyor. Side Antik Kenti’nde kazılar gerçekleştiren Prof. Dr. Feriştah Alanyalı’nın gözetiminde hazırlanan videolarda amaç, ziyaretçilere mekanın içinde yaşıyormuş hissini vermek.

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Side’nin çok katmanlı tarihsel dokusunu gün yüzüne çıkaran mekanda, çalışmalara katılan Yazar Hüseyin Karagöz şunları söylüyor:

“Dijital deneyim anlayışında kullanılan videonun bir diğer çıkış noktası, agoranın ortasında bulunan şans/kader tanrıçası Tyke’ye adanmış tapınak. Tyke, antik dönemde elinde ‘çarkıfelek’ denilen disk ile temsil edildiğinden, mozaiklerde görülen çarkıfelek deseni de videonun görsel unsurlarından biri. Çarkıfelek bizi zaman içinde yolculuğa çıkarıyor; kimi zaman denizler altında geziyor, kimi zaman kente uzaktan bakıyoruz. Çarkıfelek bizi, antik dönemde deniz ticaret sezonunun başlangıcını kutlamak için yapılan Athena şenliklerine götürüyor. Anıtsal çeşme önünde toplanıyor, agoradan geçip Athena ve Apollon tapınaklarına adaklar bırakıyoruz. Arkasında nar ağacı, önünde tanrıça heykeli bulunan bir tekneyle Akdeniz’e açılıyor, Side’nin meşhur gün batımını antik dönemdeymişçesine deneyimliyoruz.”

Dijital müzecilik deneyimini gerçekleştiren Küp Prodüksiyon, çalışmalarında kullandığı immersive room tekniğiyle tarihi buluşmaları günümüze taşıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.