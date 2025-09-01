 Didem Özek tarihe geçti

Berlin’de yaşayan Didem Özek, uluslararası bir başarıya imza atarak Netflix’te şarkıları yayınlanan ilk Türk şarkıcı/besteci oldu. Almanya’da doğup büyüyen genç şarkıcı Didem Özek, müzik kariyerinde tarihi bir adım attı.

Seslendirdiği şarkıların yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de tanınan Didem Özek, Netflix’in yeni projesi için 3 özel şarkı hazırladı. Hazırladığı 3 şarkının söz ve müziklerine imza atan Didem Özek, kendi eserleriyle Netflix’te yer alan ilk Türk sanatçı olarak tarihe geçti.

Uluslararası başarıya imza atan Didem Özek, bir süredir kendi şarkılarını yayınlamanın yanı sıra Türkiye ve Almanya’da verdiği konserlerle de adından sıkça söz ettiriyor. Didem Özek’in “Burası İstanbul”, “Midnight in İstanbul” ve “What A Feeling” isimli üç şarkısının yer aldığı proje “She Said Maybe” (Evet, Belki, Hayır) 19 Eylül’de Netflix’te yayında olacak.

