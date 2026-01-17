 Didem Kınalı’dan Adana’da unutulmaz gece

  • Video Galeri Foto Galeri
Didem Kınalı, Adana’nın gözde eğlence mekânlarından Retro Meyfhane’de sahne alarak müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir geceye imza attı.

Yoğun katılımla gerçekleşen gecede Kınalı, enerjisi, sahne performansı ve güçlü yorumuyla izleyicilerden tam not aldı. Geniş repertuvarıyla geçmişten günümüze uzanan sevilen şarkıları seslendiren Didem Kınalı, Retro Meyfhane’yi dolduran misafirlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.

Sahnedeki samimiyeti ve seyirciyle kurduğu sıcak iletişim, geceye damga vuran anlar arasında yer aldı. Adana seyircisinin coşkusu karşısında mutluluğunu gizleyemeyen başarılı sanatçı, alkışlar eşliğinde sahneden ayrılırken, performansı uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gece olarak kayıtlara geçti.

Eğlencenin temposunun bir an bile düşmediği gecede Retro Meyfhane, müzikseverlerin buluşma noktası oldu. Didem Kınalı, sahne aldığı gecelerle adından söz ettirmeye ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

