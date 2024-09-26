Derya Uluğ sevgilisiyle ‘Gelin Takımı’nda oynadı

‘Gelin Takımı’ filminde rol alan Derya Uluğ; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Ayşenil Şamlıoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti. Filmin Bodrum’da bulunan Vogue Hotel Supreme’de gerçekleştirilen çekimlerinde yer alan Derya Uluğ kendisini canlandırdı ve sahneye çıktı. Son günlerde hit olan ve klibiyle ses getiren ‘Yabani’ şarkısını seslendiren Derya Uluğ’a film ekibi de eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Çekimler sırasında Derya Uluğ’la birlikte ayrıca Asil Gök de kamera karşısındaydı. Çift, birlikte seslendirdikleri şarkıyla filmin önemli bir parçası oldu.

Derya Uluğ, ‘Gelin Takımı’ filmindeki deneyimini, “Filmlere ve oyunculuğa ilgim hep vardı. Kendimi iyi hissettiğim, çok keyifli bir deneyimdi. Etrafımda harika oyuncular vardı.” diye anlattı. Derya Uluğ, oyunculuk konusunda ise “Neden olmasın” diyerek, “Bu konuda kapıları kapattığım bir durum yok. Yapabileceğimi düşünmesem ‘hayır’ derdim ama çok çalışarak altından kalkarım diye düşünüyorum.” sözleriyle de bu kariyere yeşil ışık yakıyor.

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı ‘Gelin Takımı’ filminin oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor.

Gelin Takımı’nda; farklı yaşamlara ve karakterlere olan Ayça, Selin, Berrin ve Deniz’in, yakın arkadaşları Berrin'in düğünü için bir araya gelmeleriyle başlayan hikaye, bekarlığa veda partisinde ve düğünde yaşanan eğlenceli anlarla devam ediyor.

Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği film 18 Ekim'de vizyonda olacak.

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