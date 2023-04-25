Derya Taşbaşı’ndan reyting itirafı

'Mutfak Bahane' programının sunucusu Derya Taşbaşı, Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı.

Köpeği Roco ile AVM içinde dolaşan sunucu, "Başarılı ve keyifli bir sezon geçirdik. Sezon sonuna yaklaştık. Bakalım büyük ödülümüzü hangi yarışmacımız kazanacak? Ben de çok merak ediyorum. Halkımızın ilgisiyle güzel reyting aldık. En önemlisi seyircimizin sevmesi. Bu konuda tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkürler. Onların sevgisi ve ilgisi sürdükçe ekranlarda olmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Nişantaşı’nda oturan Taşbaşı, "Köpeğimin en sevdiği AVM’lerin başında geliyor Nişantaşı City's... İş yoğunluğundan eve gelince onu sokağa çıkarıyorum. Mahallemizde de Nişantaşı City's olunca hemen hemen her gün buraya uğruyoruz" diye konuştu.

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