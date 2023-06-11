Derya Taşbaşı, Güler Engin diyeti ile 1 ayda 6 kilo verdi  

Sevilen ekran yüzü "Mutfak Bahane"nin sunucusu Derya Taşbaşı ünlülerin diyetisyeni Güler Engin ile birlikte Nişantaşı City's de görüntülendi.

Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Derya Taşbaşı, ekran önünde olan kişilerin formlarına dikkat etmeleri gerektiğini; bu yüzden Güler Engin'den profesyonel destek aldığını, 1 ayda 6 kilo verdiğini belirtti.

SEYİRCİMİZ İSTEDİĞİ, İZLEDİĞİ SÜRECE EKRANDA OLACAĞIM

Derya Taşbaşı, "Bu ay sonunda televizyon programımız sezon tatiline giriyor. Yeni sezon içinde; seyircimiz ve kanalımız istediği sürece "Mutfak Bahane"yi sunmaya devam etmek istiyorum. Buradan bize değer verip izleyen tüm seyircilerimize sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Yeni sezon görüşmelerini de Temmuz ayı içerisinde yapacağız. Profesyonel hayat kısmet bakalım" dedi.

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