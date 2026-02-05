  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Derya Bedavacı ve eşi Murat Bedavacı'nın AVM turu

Derya Bedavacı ve eşi Murat Bedavacı'nın AVM turu

Derya Bedavacı ve eşi Murat Bedavacı'nın AVM turu

Başarılı şarkıcı Derya Bedavacı ve eşi Murat Bedavacı, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

 Derya Bedavacı ve eşi Murat Bedavacı'nın AVM turu

Akşam saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı şarkıcı ve eşi şık ve sade tarzlarıyla görenleri kendilerine hayran bıraktı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren Derya Bedavacı ve Murat Bedavacı, "Her şey yolunda gayet iyiyiz" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turuna kaldığı yerden devam ettiler.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Somer Sivrioğlu World Governments Summit 2026’da konuşmacı olarak yer aldı
  Magazin

Somer Sivrioğlu World Governments Summit 2026’da konuşmacı olarak yer aldı

Fuarda yıldızlar geçidi
  Magazin

Fuarda yıldızlar geçidi

Konteyner ASM’ler olağanüstü şartlarda hizmet vermeye çalışıyor
  Gündem

Konteyner ASM’ler olağanüstü şartlarda hizmet vermeye çalışıyor

Fadik Sevin Atasoy çölde çekim yaptı
  Magazin

Fadik Sevin Atasoy çölde çekim yaptı

Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama
  Gündem

Ufuk Özkan’dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama

Ceren Benderlioğlu’na sette nazar değdi
  Magazin

Ceren Benderlioğlu’na sette nazar değdi