 Derya Bedavacı ve eşi Murat Bedavacı'nın AVM turu

Başarılı şarkıcı Derya Bedavacı ve eşi Murat Bedavacı, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde geldikleri Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı şarkıcı ve eşi şık ve sade tarzlarıyla görenleri kendilerine hayran bıraktı. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz veren Derya Bedavacı ve Murat Bedavacı, "Her şey yolunda gayet iyiyiz" açıklamalarında bulunduktan sonra AVM turuna kaldığı yerden devam ettiler.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.