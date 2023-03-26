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Depremde Ailesinden Birçok Kişiyi Kaybeden Karsu Dönmez Acı Haberi Duyurdu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da birçok ailesini kaybeden ünlü sanatçı Karsu Dönmez, nenesini kaybettiğini açıkladı. İşte haberin detayları...

Depremde Ailesinden Birçok Kişiyi Kaybeden Karsu Dönmez Acı Haberi Duyurdu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta merkezli depremlerde Hatay'da ailesinden birçok kişiyi kaybeden Karsu Dönmez, acı haberi Instagram'dan paylaştı. Sanatçının, enkazdan kurtarılan ninesi yaşamını yitirdi.

Depremde Ailesinden Birçok Kişiyi Kaybeden Karsu Dönmez Acı Haberi Duyurdu

Ninesiyle karelerini Instagram'dan paylaşan Dönmez, "Nur içinde yat Ninem" diye yazdı.

Depremde Ailesinden Birçok Kişiyi Kaybeden Karsu Dönmez Acı Haberi Duyurdu

Dönmez'e arkadaşları ve hayranlarından binlerce baş sağlığı mesajı geldi.

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Editör
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