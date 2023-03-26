Depremde Ailesinden Birçok Kişiyi Kaybeden Karsu Dönmez Acı Haberi Duyurdu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta merkezli depremlerde Hatay'da ailesinden birçok kişiyi kaybeden Karsu Dönmez, acı haberi Instagram'dan paylaştı. Sanatçının, enkazdan kurtarılan ninesi yaşamını yitirdi.

Ninesiyle karelerini Instagram'dan paylaşan Dönmez, "Nur içinde yat Ninem" diye yazdı.

Dönmez'e arkadaşları ve hayranlarından binlerce baş sağlığı mesajı geldi.

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