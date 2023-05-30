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Denizcilik sektöründe yılın en iyi iş insanı Begüm Doğulu oldu

Denizcilik sektörünün köklü markalarından Begüm Yatch’nın sahibi iş insanı Begüm Doğulu, Lider Marka ödül töreninde ödül aldı.

Denizcilik sektöründe yılın en iyi iş insanı Begüm Doğulu oldu

Geçtiğimiz akşam Hilton Bomonti’de düzenlenen Lider Marka ödül törenine iş ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı.

Geceye katılanlar arasında yer alan Denizcilik sektörünün köklü markalarından Begüm Yatch’nın sahibi iş insanı Begüm Doğulu’da ödül aldı. Ödül töreni için Bodrum’dan İstanbul’a gelen Begüm Doğulu’yu yakın dostları Selman Selma Türkeş ve Aytaç Çamyeli yalnız bırakmayarak eşlik ettiler.

Denizcilik sektöründe yılın en iyi iş insanı Begüm Doğulu oldu

“Denizcilik Sektöründe Yılın İş İnsanı” ödülünü alan Begüm Doğulu  “25 yılı aşkın denizcilik sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Hali hazırda Türkiye’de 7 Yurt dışında 3 tane ofisimiz bulunmaktadır. Dünyanın en büyük Mega yatlarını Türkiye’ye getirerek ülkemize döviz kazandırışı faaliyetlerinde bulundurmaktayız. Şirketimiz defalarca Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından hizmet sektöründen yılın en çok döviz kazandıran firma ödüllerine layık gösterildik. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam” diyerek duygularını dile getirdi.

Ödül töreninden sonra iş insanı Begüm Doğulu, Selma Türkeş ve Aytaç Çamyeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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