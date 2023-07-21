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Deniz Çakır'ın nikah tarihi ve yeri belli oldu

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, yaklaşık 2 yıldır beraberlik yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal'la nikah masasına oturacak.

Deniz Çakır'ın nikah tarihi ve yeri belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Çakır’ın geçen aylarda uzun süredir mutlu bir beraberlik yaşadığı ekonomist Bilgehan Baykal’la evlilik planı yaptığı ortaya çıkmıştı.

Deniz Çakır'ın nikah tarihi ve yeri belli oldu

Çok iyi anlaşan çiftin nikah törenine ait bilgiler de ortaya çıktı. Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal, 10 Eylül’de nikah masasına oturacak.

Deniz Çakır'ın nikah tarihi ve yeri belli oldu

Dostlarının da gönüllerince eğleneceği bir kır düğünü yapmak isteyen Deniz Çakır, mekan olarak ödüllü bir düğün merkezi olan Spicy Orman Evi‘ni seçti. Kemerburgaz’daki mekanda daha önce Mucize Doktor dizisinin final bölümündeki nikah sahnesi çekilmiş, dizinin başrol oyuncusu Taner Ölmez de Ece Çeşmioğlu’yla evlenmişti. Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak da geçen yaz aynı yerde nikah masasına oturmuş ve unutulmaz anlar yaşanmıştı.

Deniz Çakır'ın nikah tarihi ve yeri belli oldu

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