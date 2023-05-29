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Yazın evlenecek Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal çiftinde yeni gelişme

Bilgehan Baykal’la yazın nikâh masasına oturmayı planlayan Deniz Çakır, ilk adımı atarak sevgilisinin Yeniköy’deki evine taşındı.

Yazın evlenecek Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal çiftinde yeni gelişme

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yaz aylarında Bodrum’da nikâh masasına oturmaya hazırlanan Deniz Çakır-Bilgehan Baykal çifti, ilk adımı atarak birlikte yaşamaya başladı. Hawaii tatilinde sevgilisinden evlenme teklifi alan güzel oyuncu, önceki gün Kuruçeşme’deki evinden Baykal’ın Yeniköy’deki evine taşındı.

Yazın evlenecek Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal çiftinde yeni gelişme
Bilişim sektöründe yöneticilik yapan Bilgehan Baykal’la üç yıllık ilişkilerine nikâh masasına taşımayı planlayan Deniz Çakır, taşınma işlerini tamamladıktan sonra düğün hazırlıklarına hız verecek. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, yazın Bodrum’da yakın dostlarının katıldığı samimi bir düğün yapmayı planlıyor.

 

 

 

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