 Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e şok suçlamalar! Flaş DNA açıklaması

Özcan Deniz’in abisi Ercan Deniz, gündemi sarsacak iddialarda bulundu. Kardeşine ruh hastası ve hırsız diyen Ercan Deniz, Özcan Deniz’in Feyza Aktan ile olan evliliği ile ilgili bomba bir açıklama yaptı.

Bi Kanal TV’de yayınalanan, Elife Yılmaz ve Ali Eyüboğlu’nun hazırlayıp sunduğu Bi Bakalım programına telefonla bağlanan Ercan Deniz, çıkan haberlerin halkı manipüle ettiğini, Özcan Deniz’in kız kardeşi ile birlikte kendilerine emanet ettiği şirketin içini boşalttığını söyledi.

Ercan Deniz bunu resmen hırsızlık olduğunu sözlerine eklerken; eşini döven, şiddet sorunu olan ruh hastası bir adamdan kahraman yaratılmaya çalışıldığını açıkladı.



BOMBA DNA AÇIKLAMASI

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ın hamileliğine bile inanmadığını, ünlü şarkıcının birlikteliklerinin 10'uncu gününde hamile kalan Feyza Aktan’a DNA testi yaptırıp çocuğun kendisinden olup olmadığına emin olduğunu söyledi. Annesinin Aydın’da tedavi gördüğünü ve ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyen Ercan Deniz hukiki mücadelsini sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.