Demet Şener'in AVM'de spor tarzı

 Demet Şener, İstinyePark’ta objektiflere takıldı.

Alışveriş turuna çıkan Şener’in keyifli hali dikkatlerden kaçmadı. Şık ve spor tarzıyla göz dolduran ünlü isim, mağazaları gezip yeni sezon ürünlerine göz attı. Kısa bir alışveriş turunun ardından AVM’den ayrılan Şener, gazetecilerin sorularını ise nazikçe yanıtsız bıraktı.

