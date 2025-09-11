  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler. İşte detaylar...

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler

 Eşref Rüya disinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler geldi.

Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler
Oyuncunun karelerine beğeni yağdı.

  Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler Demet Özdemir'den yeni sezona özel kareler

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor
  Magazin

Gassal dizisinin Çetin'i Safa Tabur müzik dünyasına adım atıyor

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor
  Magazin

Cansu Fırıncı ile Sevgi Görgüç evleniyor

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş
  Hayatın İçinden

Rilastil’den sonbahara ışıltılı bir dokunuş

Sabancı 100 yaşında!
  Cemiyet

Sabancı 100 yaşında!

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi
  Magazin

Melis Kızılaslan yeni imajıyla Nişantaşı’nda ilk kez görüntülendi

Midilli'de barış buluşması
  Magazin

Midilli'de barış buluşması