Demet Özdemir defile için Londra'ya gitti

Ünlü oyuncu Demet Özdemir defile için Londra'ya gitti. İşte detaylar...

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir, Londra Fashion Week kapsamındaki defileye katılmak üzere Londra’ya uçtu.Demet Özdemir defile için Londra'ya gitti


Oyuncu, havalanında çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

