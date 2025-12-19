  • Video Galeri Foto Galeri
Demet Akbağ'a kuliste erken doğum günü sürprizi!

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın sahnedeki güçlü performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’ 18 Aralık akşamı Maximum Uniq Hall’da 134.kez sahnelendi. Gösteriminin ardından, kuliste sürpriz bir kutlama yaşandı. Seyircinin ayakta dakikalarca alkışladığı oyunun hemen sonrasında, ekip arkadaşları Demet Akbağ için erken bir doğum günü sürprizi hazırladı.

Sahne arkasında gerçekleşen kutlama, samimi ve keyifli anlara sahne olurken, Demet Akbağ’ın mutluluğu ve şaşkınlığı yüzünden okundu. Kahkahalar ve iyi dilekler eşliğinde yapılan sürpriz, gecenin coşkusunu kulise taşıdı.

 

