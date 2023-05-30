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Demet Akalın Yalı Çapkını yüzünden çılgına döndü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Yalı Çapkını dizisinin fragmanı yüzünden çileden çıktı. İşte haberin detayları...

Demet Akalın Yalı Çapkını yüzünden çılgına döndü

Demet Akalın, başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin fragmanına tepki gösterdi.

Demet Akalın Yalı Çapkını yüzünden çılgına döndü
Şarkıcı, Tarık (Baran Bölükbaşı) karakterinin Seyran (Afra Saraçoğlu) için babası Kazım'a (Diren Polatoğulları), "Seyran dün gece neredeydi? Namus meselesi başka mesele... Babası olarak temizlemek senin boynunun borcu" diyerek, silahını vermesine tepki gösterdi.

 Demet Akalın Yalı Çapkını yüzünden çılgına döndü

Akalın, "Oğlum biz kadına şiddete, "Hayır" diyoruz! Siz en sevdiğim dizide kızı, "vur" diyorsunuz! Harbi iyi değilsiniz" dedi.

Demet Akalın Yalı Çapkını yüzünden çılgına döndü

Bir tweet daha atan şarkıcı, "Bu dizi Gaziantep'te başladı. Oranın dokusu, Ferit'in sempatikliği ve aralarındaki uyumsuzluğun uyumunu, biz sevdik bayıldık. Bu ikilinin lütfen tadını kaçırmayın. Gidin oyuncularınızı başka işte parlatın! Bu ne ya sahne saatimi değiştiriyorum ben Seyran için" diye yazdı.

Demet Akalın Yalı Çapkını yüzünden çılgına döndü

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