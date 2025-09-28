 Demet Akalın ve Hande Yener'den konser sonrası selfie

11 yıl küs kalan Demet Akalın ve Hande Yener, Kıbrıs'taki konser dönüşü karşılaştı.

Bir dönem polemikleriyle magazin dünyasına damga vuran ikili, selfie yaptı. Akalın, meslektaşıyla olan fotoğrafını, "Çok özlemişim" notuyla paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.