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Demet Akalın'ın kıyma yorumu gündem oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Twitter'daki Mavi Tik'i geri alındı. Şarkıcının kıyma yorumu ise dikkat çekti İşte detaylar...

Demet Akalın'ın kıyma yorumu gündem oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Twitter'ıdaki Mavi Tik'i gitti. Elon Musk'un Twitter'ı satın almasından sonra paralı halen gelen Mavi Tik ücretini ödemeyen şarkıcının, Mavi Tik'i alındı.

Demet Akalın'ın kıyma yorumu gündem oldu
Twitter'dan açıklama yapan Akalın, "Heyyyu Elon Musk sen yokken biz vardık bee gülüm beeee ben tıksızda Demet Akalın'ım bizi herkes tanır" dedi. Şarkıcı, bir takipçisinin, "Abla 150 TL yav... Çeyrek kilo kıyma parası" yorumuna cevap verdi.

Demet Akalın'ın kıyma yorumu gündem oldu
Akalın, "Bugün Adıyaman'daki çocuklara doğum günüm adına dünya kıyafet alıp, gönderdim. Ne vericeğim yahu" karşılığını verdi. Twitter Mavi Tik almanın fiyatı ise yıllık fiyatı 2 bin 199 TL...

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