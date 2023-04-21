Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Twitter'ıdaki Mavi Tik'i gitti. Elon Musk'un Twitter'ı satın almasından sonra paralı halen gelen Mavi Tik ücretini ödemeyen şarkıcının, Mavi Tik'i alındı.



Twitter'dan açıklama yapan Akalın, "Heyyyu Elon Musk sen yokken biz vardık bee gülüm beeee ben tıksızda Demet Akalın'ım bizi herkes tanır" dedi. Şarkıcı, bir takipçisinin, "Abla 150 TL yav... Çeyrek kilo kıyma parası" yorumuna cevap verdi.



Akalın, "Bugün Adıyaman'daki çocuklara doğum günüm adına dünya kıyafet alıp, gönderdim. Ne vericeğim yahu" karşılığını verdi. Twitter Mavi Tik almanın fiyatı ise yıllık fiyatı 2 bin 199 TL...

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