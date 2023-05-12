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Demet Akalın'dan rekor

25 binden fazla Mersinli'ye Mersin Meydanı'nda önceki akşam konser veren Demet Akalın söylediği şarkılarla sevenlerini coştururken, bol bol selfie çekti. İşte detaylar...

Demet Akalın'dan rekor

Demet Akalın eşi Okan Kurt’un memleketi Mersin’de Mersin Meydanı’nda konser verdi. Konser öncesi tüm ekibiyle Mersin'i gezdi ve yöresel yemekleri tattı.

Demet Akalın'dan rekor

Hayranlarının alkışları ve tezahüratları arasında sahneye ye çıkan Demet Akalın, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi.

Demet Akalın'dan rekor

Söylediği şarkılarla sevenlerini coştururken, bol bol selfie çektiren Demet Akalın sosyal medya hesabından Mersin konserinden görüntüler paylaşırken, birçok sanatçının sahne aldığı festivalde en kalabalık konserin kendisinin olduğunu "Adımız Rekor" notuyla paylaştı.

Demet Akalın'dan rekor

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