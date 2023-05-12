Demet Akalın eşi Okan Kurt’un memleketi Mersin’de Mersin Meydanı’nda konser verdi. Konser öncesi tüm ekibiyle Mersin'i gezdi ve yöresel yemekleri tattı.

Hayranlarının alkışları ve tezahüratları arasında sahneye ye çıkan Demet Akalın, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyledi.

Söylediği şarkılarla sevenlerini coştururken, bol bol selfie çektiren Demet Akalın sosyal medya hesabından Mersin konserinden görüntüler paylaşırken, birçok sanatçının sahne aldığı festivalde en kalabalık konserin kendisinin olduğunu "Adımız Rekor" notuyla paylaştı.

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