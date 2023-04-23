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Demet Akalın'a bir Mavi Tik şoku daha

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın Mavi Tik bilmecesi devam ediyor. Ünlü şarkıcı, Twitter'dan Mavi Tik'ine kavuştu. İşte haberin detayları...

Demet Akalın'a bir Mavi Tik şoku daha

Demet Akalın'ın, geçtiğimiz günlerde Mavi Tik'i alınmıştı. Twitter'ın CEO'su Elon Musk'un ücret ödemeyenlerden geri aldığı Mavi Tik kervanına Akalın da katılmıştı. Şarkıcı, "Heyyy Elon Musk! Sen yokken biz vardık bee gülüm beeee, ben tıksız da Demet Akalın'ım bizi herkes tanır" demişti.

Demet Akalın'a bir Mavi Tik şoku daha
Ünlü isim bir takipçisinin, Abla 150 TL, çeyrek kg kıyma parası" yorumuna ise, "Bugün Adıyaman'daki çocuklara doğum günüm adına dünya kıyafet aldım gönderdim... Ne vericem yahu" cevabını verdi.

Demet Akalın'a bir Mavi Tik şoku daha
Akalın, iki gün sonra Mavi Tik'le uyandı. Doğum günü olan şarkıcı, "Mavi Tik'i kim hediye aldı bana... Aaaa Elon sen misin?" diye yazdı.

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