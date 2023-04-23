Demet Akalın'a bir Mavi Tik şoku daha

Demet Akalın'ın, geçtiğimiz günlerde Mavi Tik'i alınmıştı. Twitter'ın CEO'su Elon Musk'un ücret ödemeyenlerden geri aldığı Mavi Tik kervanına Akalın da katılmıştı. Şarkıcı, "Heyyy Elon Musk! Sen yokken biz vardık bee gülüm beeee, ben tıksız da Demet Akalın'ım bizi herkes tanır" demişti.



Ünlü isim bir takipçisinin, Abla 150 TL, çeyrek kg kıyma parası" yorumuna ise, "Bugün Adıyaman'daki çocuklara doğum günüm adına dünya kıyafet aldım gönderdim... Ne vericem yahu" cevabını verdi.



Akalın, iki gün sonra Mavi Tik'le uyandı. Doğum günü olan şarkıcı, "Mavi Tik'i kim hediye aldı bana... Aaaa Elon sen misin?" diye yazdı.

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