 Deli Zekalılar ikinci sezonuyla iddialı!

Başrollerinde Yunus Karaca, Metin Yıldız ve Metin Keçeci’nin yer aldığı YouTube tarihinin en büyük prodüksiyonlu işlerinden “Deli Zekalılar” 2. Sezon lansmanı Nişantaşı’ndaki City’s de gerçekleşti. Geceye Arzu Kunt ve Yeşim Akıncı gibi isimler katıldı.



Galada sözü ilk olarak senarist, yapımcı ve başrol oyuncusu Yunus Karaca alırken “Yazmaktan ve oynamaktan keyif aldığım şeyleri yazıp yapıyoruz. Çok güzel bir ekip ve oyuncu grubu ile bir araya geldik. Seyirci izlerken keyif alacaktır. Çok mutluyuz. Adı çok beğeniliyor, hayat biraz delice ve zekalıca yaşanan bir şey.” dedi.

Başrol o yuncularından Metin Yıldız, projenin ailecek izlenebilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Yıldız, “Beş yaşındaki çocuğunuzu yanınıza oturup ve izleyebileceğiniz kalitede bir iş… Kimseyi kırmayan ve incitmeyen bir film anlayışına sahip olan proje bu. Bu kardeşimizin bu kadroyu bir araya getirip çekmesi, Alanya’da zorlu şartlarda yaptığımız ve hazırladığımız bir proje. Birincisinde yoktum ikincisinde varım. Çok keyif aldığım bir iş oldu. Mizah anlayışı son zamanlarda biraz küfüre kaydı. Eskiden hayatımızda hiç olmayan bir şey artık hayatımızda normalleşti. Küfürsüz zekice mizaha ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Metin Keçeci yeni bir proje görüşmesinden geldiği için galaya geç kaldığını söylerken, “ Çok güzel bir iş ortaya çıktığını söyledi. Belden aşağı küfür yok. Sakatların çok olduğu naif bir hikaye… Rahmetli Hulusi Kentmen’i analım, Mahallenin Babacan komserini oynuyorum. Ustalara yakışır şekilde onlardan öğrendiğimizi yapabiliyorsak ne mutlu bana… 8 bölüm çektik tekrar tekrar izleyeceğini düşünüyoruz. Ben oyunculuk dışında başka birşey yapamam elimden gelsede... Babacan çok güçlü bir karakteri canlandırdığnı hikayenin merkezinde olduğunu söyledi. Eşi Tülay bulut ise butik bir çalışma olduğunu söyledi. Çekimlerde eğlendikleri belirttirken karakteri hakkında ser verip sır vermedi.

Projede yer alan Şevki Özcan ise çekim sürecinden ve projeye gösterilen özenin altını çizdi. Özcan, “Birinci sezonu çekilmiş çok güzel bir proje. Sektöre yeni bir kan geliyor. İkinci sezonda da bizi davet ettiler. En güzel şekilde ağırlandık ve güzel bir iş hazırladık. Küfürsüz bir iş yapmaya çok dikkat edilmiş bir proje.” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

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