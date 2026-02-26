  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dedektif Reptır’ın afişi yayınlandı

Dedektif Reptır’ın afişi yayınlandı

Dedektif Reptır’ın afişi yayınlandı

TRT Çocuk’un sevilen karakteri Dedektif Reptır, ilk uzun metrajlı sinema filmiyle 13 Mart’ta beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. Başrolde Emre Karayel’in sesiyle hayat bulan “Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim” filminin merakla beklenen afişi yayınlandı. Renkli ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken afiş, çocuklardan büyük beğeni topladı.

 Dedektif Reptır’ın afişi yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli yapım, dünyada ilk kez sanal prodüksiyon stüdyosu teknolojisini kullanarak gerçek kuklalarla dijital bir animasyon evrenini aynı perde üzerinde buluşturan film olma özelliğini taşıyor; bu sayede izleyicilere daha önce hiç görülmemiş canlı ve renkli bir görsel deneyim sunuyor.

Dedektif Reptır’ın afişi yayınlandı
Ailece izlenebilecek macera türündeki projenin heyecanını paylaşan Karayel, filmin hem Türkiye’de hem de dünyada kendi alanında önemli bir yenilik olarak öne çıktığını belirterek, izleyicilere alışılmışın dışında bir görsel deneyim vadettiğini ifade etti. Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim, 13 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mahir Günşiray: Ailemdeki kayıpların bende çok etkisi olmadı
  Magazin

Mahir Günşiray: Ailemdeki kayıpların bende çok etkisi olmadı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti anne-baba oldu
  Magazin

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner çifti anne-baba oldu

Dilek Birgen'den Bodrum açıklaması
  Magazin

Dilek Birgen'den Bodrum açıklaması

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebekleri olacak
  Cemiyet

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebekleri olacak

Tuba Ünsal'ın AVM'de spor kombini
  Magazin

Tuba Ünsal'ın AVM'de spor kombini

Dengin Ceyhan’dan 8 Mart’a özel anlamlı turne
  Kültür - Sanat

Dengin Ceyhan’dan 8 Mart’a özel anlamlı turne