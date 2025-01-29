Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi filminin basın toplantısı yapıldı  

Yoğun bir katılımın yaşandığı ‘Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi’ filminin yönetmeni Uğur Bayraktar, sözü ilk alan isim oldu. Basın mensuplarına teşekkür eden Uğur Bayraktar, "Yazarken beni motive eden en büyük şey, Ufuk'u seven insanlar oldu. Bunun karşılığını ödeyemiyoruz dedim. Bu hedefle yola çıktık. İlk filmden sonra üç buçuk yıl beklememizin sebebi bundan. İnce eleyip sık dokuduk. Her detay üzerinde titizlikle çalıştık. Sadece castı bile oluşturmamız bir sene sürdü. Ben Türk Sineması’nda heyecan yaratacak bir işin geldiğine inanıyorum. Bu projeyi bu dönemde sinemaya yapmak çok kolay bir şey değil. Ben kimsenin utanmayacağını herkesin gurur duyacağı bir iş çıktığını düşünüyorum. Türkiye’ye damga vuracak bir iş yapmak istiyorum onun da bu olduğunu düşünüyorum. Başta kardeşim Ufuk Bayraktar’a eşim Ece Bayraktar’a ve bana inanan bu projeye güvenen hiçbir şeyden kısmayarak tam destek olan yapımcılarımız Murat Şener ve Mustafa Şirin’e teşekkür ederim” dedi.



'Gelen seyircinin mutlu olacağını düşünüyorum'

Ufuk Bayraktar, "Okuduğumda çok heyecanlandığım bir senaryoydu. Abime inanıyordum. Birinci filmde bunu gösterdi. İkincisinde çıtayı yükseltti. Gelen seyircinin mutlu olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Aile işi olmasına Ufuk Bayraktar, "İlk filmde biraz daha zorlanmıştım. İkinci filmde ruhumu teslim ettim. Bir sahnede bir şey oldu, 'Nefes alma' demişti. Nefesimi tuttum. Görüntü yönetmenine, 'Seslendim nefes almam lazım' demiştim" diyerek esprisini yaptı. Filmin dizi olacağının konuşulmasına Uğur Bayraktar, "Teklifler oldu. Tek odağımız bu film dedim. Sonra her şey olabilir. Açıkçası gidişatı seyirci belirliyor. İlk film koronavirüs zamanında vizyona girdi ve 500 bin gişe yaptı. Dijital platformda 'En Çok İzlenen Film' oldu. Seyirci yap derse yaparız" açıklamasını yaptı.

Senarist Ece Bayraktar, "Uğur evde kendi kendine konuşan bir haldeydi. 'Gel sana destek olayım' dedim ve kendimi işin içinde buldum" ifadelerini kullandı.

'Teslim olmak gerekiyor'

Yıldıray Şahinler, "Konuk oyuncu diyebiliriz bana... Uğur'un karaktere ve bana olan inancı kandırdı beni... Bir sinema filminin yönetmeni başka bir şeye benzemiyor. Oyuncuya da heyecan veriyor. Filmde bir tek an ve imaj bütün film kadar sizi yakalayabilir. Ben de ona inandım. Bu yaşta bir oyuncu buna kalkışır mı dedirtecek şeyler yaşadık" dedi.

‘Çalışmanın kolay olacağını sanıyordum’

Umut Oğuz, "İlkini izlememiştim. Filmle anlaşınca hemen izledim... Ufuk'u Cihangir'den tanıyordum. Uğur'u tanımıyordum, çalışmanın kolay olacağını sanıyordum. Ne istediğini bilen yönetmenle çalışmak zor. Ufuk bana, 'O da bir şey mi? Ben gece uyuyamıyorum. İçimden geçiyor' dedi. Bu kadar işini seven senarist ve yönetmen olduğu için, teslim olmak gerekiyor. Bu işimizi çok kolaylaştırdı” dedi.

‘Bana sadece ezber yapmak kaldı’

Ergül Miray Şahin “Baştan sona her şey belliydi. Senaryo o kadar detaylı ve netti ki bana sadece ezber yapmak kaldı. Çok disiplinli ve güzel bir setti” dedi.

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu senaryosunu Uğur ve Ece Bayraktar'ın kaleme aldığı 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi', 7 Şubat'ta vizyona girecek.

Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın iş birliğiyle hayata geçirilen ve Uğur Bayraktar’ın yönetmen koltuğuna oturduğu başrolünde ise Ufuk Bayraktar’ın yer aldığı Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi filminde birçok başarılı oyuncuların yanı sıra Charles Carrol, Scott Wells ve Michel Qissi gibi Hollywood yıldızları yer aldı.

Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", Türk Sineması'nda bir kez daha iddialı bir yapım olmayı hedefliyor.

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