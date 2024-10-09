  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Dayak yediği iddia edilen Hande Demir yaşananları anlattı!

Dayak yediği iddia edilen Hande Demir yaşananları anlattı! İşte detaylar...

Dayak yediği iddia edilen Hande Demir yaşananları anlattı!

Sosyetik güzel Hande Demir, geçtiğimiz gece bir mekan çıkışı 3 kadın tarafından darp edildiği haberleri çıkmıştı. Sessizliğini koruyan Hande Demir ilk kez “Nedir İşin Aslı” programının yorumcusu Emrah Öztürk’e o gece yaşananlar hakkındaki tüm gerçekleri anlattı.

Dayak yediği iddia edilen Hande Demir yaşananları anlattı!
"Haber tamammen yanlış. Ben 10 kişilik arkadaş grubumla mekandan çıkarken yeni giriş yapan bir grupla bizim arkadaşlar arasında sözlü bir tartışma yaşandı hepsi o kadar. Yok hastanelik olmuşum yok darp raporu alınmış hatta biz o mekan çıkışı başka bir yere geçtik.

Dayak yediği iddia edilen Hande Demir yaşananları anlattı!

Ben şiddete zaten karşıyım. Ama bana karşı şiddet uygulamayı düşünecek bir kişi daha doğmamıştır ve bu haber hakkında hukuki süreç başlatıldı" diyerek, o gecenin perde arkasını anlattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cemal Hünal yeni yaşını kutladı
  Magazin

Cemal Hünal yeni yaşını kutladı

Tibuk'lar 2 Aralık'a kilitlendi
  Cemiyet

Tibuk'lar 2 Aralık'a kilitlendi

"Benim dışımda kimse güvende değil" dediği için eleştirilen Sibel Can'dan açıklama geldi!
  Gündem

"Benim dışımda kimse güvende değil" dediği için eleştirilen Sibel Can'dan açıklama geldi!

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?
  Magazin

"Sokaklar güvenli değil" diyen Sevda Demirel korunmak için çantasında bakın ne taşıyor?

Haluk Levent'ten sahnede teşekkür!
  Magazin

Haluk Levent'ten sahnede teşekkür!

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!
  Magazin

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşkında flaş gelişme!