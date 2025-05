Dakikada 3 bin 500 paspas hareketi gerçekleştiren robot süpürge MOVA S10

Gözle görülmeyen tozları bile yok eden teknoloji, yaşam alanlarını baştan yaratıyor. Akıllı temizlik çözümleri markası MOVA, elektrikli robot süpürgesi S10 ile tozları rafa kaldırmıyor, yaşam alanlarından silip atıyor. Tarihin tozlu sayfaları deyimi, gerçek oluyor! Akıllı temizlik çözümleri markası MOVA, elektrikli robot süpürgesi S10 ile tozları rafa kaldırmıyor, yaşam alanlarından silip atıyor. Böylece evlerde tertemiz bir sayfa açarken, günlük temizlik rutinlerini optimize ediyor ve hayatı kolaylaştırıyor.



Evinizin derinliklerine nüfuz eden bir temizlik hayal edin: MOVA S10

MOVA’nın elektrikli robot süpürgesi S10, sınırları zorlayan 7.000Pa Vormax™ emiş gücüyle, gözle görülmeyen en inatçı toz ve kirleri bile içine çekiyor. Yiyecek kırıntılarını ve evcil hayvan tüylerini kolayca temizliyor. Zeminin türüne göre emiş gücünü 4 farklı şekilde ayarlayarak uyum sağlıyor. Sadece çıplak zeminlerde değil, halılarda da derinlemesine temizlik yapıyor. Ulaşılması zor yerlerde sıkışmış inatçı kir ve döküntülerle başa çıkıyor. Ultrasonik sensörleri sayesinde halıları algılayarak engelleri aşıyor ve temizlik performansını en üst seviyeye çıkarıyor.



MOVA S10, dakikada 3 bin 500 paspas hareketi gerçekleştiriyor

Robotun hareket yönünü takip eden paspas pediyle tüm kirleri etkili bir şekilde toplayan MOVA S10, ultrasonik halı algılama sistemindeki yüksek frekanslı titreşim teknolojisiyle dakikada 3 bin 500 paspas hareketi gerçekleştiriyor. 7 mm'lik mop kaldırma özelliği sayesinde halıları ıslatmadan süpürüyor. Zeminleri parlatıyor ve tutarlı bir basınçla ovalıyor. RoboSwing paspaslama teknolojisi sayesinde köşe temizliğinde verimliliği %15 artırıyor. 5 bin 200 mAh pil gücüyle ve tek bir şarjla 200 metrekareye kadar temizlik yapabiliyor.



Evin her köşesini kusursuzca haritalandıran teknoloji: MOVA S10

MOVA S10, temizliği adeta sanata dönüştürüyor. Akıllı Pathfinder™ teknolojisi ile evlerin her köşesini kusursuz bir şekilde haritalandırırken, en verimli temizlik rotasını planlıyor. 3DAdapt™ teknolojisiyle engellerden kaçınırken, kendini koruma altına alıyor. En karmaşık engelleri bile hassasiyetle algılayıp mekana ustaca adapte oluyor. MOVA S10 ile temizlik sadece bir zorunluluk olmaktan çıkıyor; senkronize, esnek ve kusursuz bir rutine dönüşüyor. MOVA’nın teknoloji harikası elektrikli robot süpürgesi S10, sesli komutlarla etkileşim kurulmasını sağlayarak Alexa, Siri ve Google Asistan gibi platformlarla uyumlanıyor. Kullanıcıların hiçbir efor harcamadan temizlik komutu vermesine olanak tanıyor. Modern yaşamın konforunu ve pratikliğini evlere taşıyan MOVA, S10 ile yaşam alanlarının her zaman ferah ve temiz kalmasını sağlıyor.



MOVA akıllı robot süpürgeler hakkında daha fazla bilgi için: https://tr.mova-tech.com/

