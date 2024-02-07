Daha genç, daha sıkı bir cilt için ameliyatsız çözüm: Endolift

Danışanlarına yeni, güzel ve değerli bir dünyanın kapılarını açan Doku Clinic ulusal ve uluslararası sağlık standartlarının ışığında, son teknolojiyi etik değerler çerçevesinde kullanmaya özen göstererek, hastalarının geleceğine değer katma hedefi taşıyor.

Saç ekimi, cilt gençleştirme, bölgesel incelme, lazer tedavileri, dolgu uygulamaları ve plastik cerrahi alanlarındaki başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettirirken uzun yıllardır hastalarına en doğru ve en doğal çözümleri sunan Doku Clinic’in en çok tercih edilen uygulamalarından biri olan Endolift hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları sizler için derledik.

Yüzünüzü yenilemek ve gençleştirmek için en ideal seçenek Endolift!

Zamanla cilt, yaşlanma belirtileri, yerçekimi etkisi ve çevresel faktörlerle mücadele ederken genç görünümünü ve canlılığını kaybedebilir. İşte bu noktada Endolift, genç ve canlı bir cilt görünümünü yeniden kazandırmak için ameliyatsız bir tedavi seçeneği sunuyor.

Özel mikrofiber uçların kullanılmasıyla gerçekleştirilen etkili bir cilt yenileme ve sıkılaştırma tedavisi olan Endolift cildin alt tabakalarına hassas bir lazer enerjisi ile odaklanarak kollajen üretimini artırır, cilt sıkılaşmasını sağlar, kırışıklıkları azaltır ve genel cilt tonunu iyileştirir. Daha genç ve canlı bir cilt görünümü elde etmek isteyenler için ideal bir seçenektir.

Endolift hangi bölgelere uygulanabilir?

Ameliyatsız yüz germe uygulaması olan Endolift, cilt deformasyonlarının bütüncül bir yaklaşımla tedavi edilmesine olanak sağlayan bir uygulamadır; göz altı, gıdı, çene bölgesi ile birlikte cilt yenilemedeki ve cilt altındaki yağ dokularını eritmedeki başarısı nedeniyle vücutta bacak, diz kapağı ve kalça bölgesinde de uygulanmakla birlikte selülit için de yoğun etkili bir tedavi imkânı yaratmaktadır. Sadece kırışıklıkları değil cilt altında biriken fazla yağ dokusuna da müdahale edilmesini sağlayan Endolift, vücuttaki birçok bölgeye güvenle uygulanabilmektedir.

Endolift tek seanslık bir işlem midir?

Endolift uygulaması, uygulanacak bölgeye bağlı değişkenlik göstermekle birlikte 30 ila 60 dakika arasında sürebilen tek seanslık bir uygulamadır. Hafif ve orta dereceli yüz sarkmalarında bir seanslık işlem ideal olarak nitelendirilir. Uygulamanın devamında 1-2 ay sonrasında tedavinin etkisi zamanla artarak devam etmektedir. 6 aya kadar uygulandığı alanda maksimum etki gözlemlenebilir.

Endolift’in sonucunu hemen görebilir miyiz?

İşlemden hemen sonra cilt sıkılığı çok net bir şekilde görülebilir. Vücudun kolajen sentezi ve esas istenen tekrar yapılanma süreci için ise yaklaşık 3-6 ay gibi bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. 6. haftadan başlayıp 12. haftaya kadar uzanan gözlemleme süresinde cildin kalitesindeki artış rahatlıkla hissedilebilir.

Endolift’in kalıcılığı ne kadar sürüyor?

İşlem yapıldıktan sonraki süreçte yaklaşık 4 ila 6 ay boyunca cildin kendini toparlaması ve yenilenme süreci devam eder. 6 aya kadar görülen maksimum etki ile birlikte kişinin yaşlanma sürecine göre değişkenlik gösterebilir, uzun süreli kalıcılık sunan Endolift tedavisi eğer istenirse 2 ya da 3 yıl sonra da tekrar uygulanabilir.

Peki, Endolift güvenli bir işlem midir?

Endolift uygulaması güvenliği kanıtlanmış FDA onaylı bir uygulamadır. Bununla birlikte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Endolift uygulamasının bu işin eğitimini almış, bu işte tecrübe sahibi uzman hekimler tarafından uygulanmasıdır.

Endolift eğer cilt sıkılaştırma için uygulanacaksa, sosyal hayata dönüş hemen söz konusu olabilir. Yağ bölgesi eritme işlemi için uygulandığında birkaç hafta ödem gözlemlenebilir. Yüzde yaşanabilecek geçici uyuşma için ise gün içinde kişinin kendi uygulayabileceği bir iki dakikalık masaj önerilmektedir.

Doku Clinic, doğru, güvenilir ve çözüm odaklı hizmet sunmayı amaçlıyor.

Tüm bu genel çerçevenin altında, medikal estetik ve plastik cerrahi alanında hizmet sunan Doku Clinic, danışanlarına sonsuz konfor, güvenli, açık ve anlaşılır bir süreç sunarken ömür boyu müşteri hizmeti ile hayatlara dokunmaktan mutluluk duyuyor.

Doğuştan gelen güzelliğinizi yalnızca korumakla kalmayıp geliştiren, mevcut çekiciliğinizden ödün vermeden özelliklerinizi hassas bir şekilde vurgulayan lüks bir bakımın keyfini çıkarmak istiyorsanız Doku Clinic’in sunduğu tüm hizmetler için www.dokumedical.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Unutmayın, güzellik yolculuğunuzda kendinizi sevme ve doğal güzelliğinizi korumak her zaman en önemli adımdır.

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