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Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın 80'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın 80'inci yaşını çocuklarıyla kutladı. İşte detaylar...

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın 80'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın, 80 yaşına girdi.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın 80'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Arkın'ın doğum gününü oğlu Murat ile Kaan kutladı.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın 80'inci yaşını çocuklarıyla kutladı
İkili, annesi ve babasıyla çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın 80'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Kaan, "Annem! Seksen yaşındayım, yorgunum diyorsun, bensiz bir şey yapamazsınız diyorsun, emin ol ki, sensiz yaşamak zor, yaşayamayız, doğru söylüyorsun, ben de diyorim ki, yeni yaşın sana önce sağlık getirsin, mutluluk zaten senle ömür boyu biliyorsun, o zaman ne yapacağını biliyorsun, Seni seven ve her zaman sevecek olan oğlun Kaan" diye yazdı.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın 80'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

Betül Arkın'a kutlama mesajı yağdı.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın 80'inci yaşını çocuklarıyla kutladı

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