Converse’in ikonik Weapon’ının Hiroshi Fujiwara yorumuyla tanışın



Converse Weapon, basketbol kortlarında ilk olarak 1986’da tanıtıldığında takımlarla, oyuncularla ve basketbol kültürünü benimseyen ekiplerle bağ kurdu. Tasarımın tanıtılmasından henüz iki yıl geçmesine rağmen o dönemde Weapon kendine büyük bir hayran kitlesi elde etti.



Converse uzun zamandır basketbol, spor, müzik ve sanat gibi kültürleri sahiplenen topluluklara hitap ediyor ve Weapon ile Converse, hizmet ettiği topluluklara ve yeni neslin yaratıcılarına kendilerini keşfetme imkanı sağlıyor.



Bir sokak modası öncüsü olan Hiroshi Fujiwara kendi yorumunu katarak Converse ve FRGMNT ortaklığıyla Weapon’un en otantik versiyonunu sunuyor.



“Converse ile üzerine çalışacağımız ayakkabı bakarken, Weapon’un benim için en iyi opsiyon olduğunu düşündüm. Bu çocukluğumda bile giydiğim klasik bir ayakkabıydı,” şeklinde anlatıyor iş birliğini Fujiwara ve devam ediyor “Farklı renk blokları kullanmayı düşündüm ama ikonik ayakkabıya saygı duymak için mevcut tasarımı seçtim.”



Sonuçta karşımıza çıkan tasarımda ise hem parçanın imza estetiği hem de Weapon’un kendine özgü formu... Orijinal modelin tarzında, klasik dokunuşları vurgulayan kapsül koleksiyon minimalistik bir yaklaşım sunarken, asil bir mavi ve siyah renk bloklarını spor siluetlerle bir araya getiriyor.



Deri üst kısma sahip, Converse x FRGMT Weapon’s renk bloklu Y-Bar, yaka altlığı, Star Chevron logo altlığı ve burna sahip. Siluetin orijinal formuna sadık kalan deri dokuma ayakkabı dili, orijinal Converse Weapon markalı etikete ve havlu kumaş astara sahip. Koleksiyonun tamamlayıcısı teksitl ürünleri, koleksiyonun basketboldan ilham alan yün kolej ceketi, Fransız havlu kumaşı kapüşonlu üst ve iki bol kesim jarse tişörtten oluşuyor.



Converse x FRGMT Weapon ve giysi koleksiyonu, 22 Mayıs 2023'ten itibaren seçili mağazalarda ve Converse.com.tr'de sınırlı sayıda satışa sunuldu.

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