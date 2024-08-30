  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

“Class Of ’09” FX ekranlarında

Başrollerinde Brian Tyree Henry ve Kate Mara’nın Yer Aldığı Yapay Zeka Tarafından Değiştirilen ABD Ceza Sistemiyle Boğuşan FBI Ajanlarının Zamanın 3 Farklı Noktasındaki Mücadelesini Konu Alan “Class Of ’09” Tekrar Bölümleriyle Eylül Ayı Boyunca Her Pazartesi FX Ekranlarında.

“Class Of ’09” FX ekranlarında

ABD ceza sistemi yapay zeka tarafından değiştirilirken büyük değişimlerle boğuşan bir grup FBI ajanı, zamanın üç farklı noktasında mücadele veriyor. Yıllara yayılan ve iç içe geçen zaman dilimlerinde anlatılan dizinin başrollerinde büroya katılan en alışılmışın dışındaki ajanlardan biri olan Tayo rolünde Brian Tyree Henry ile tüm zamanların en başarılı gizli ajanlarından biri olan Poet rolünde Kate Mara yer alıyor.

Class of ’09, tekrar bölümleriyle eylül ayı boyunca her pazartesi saat 21.30’da FX ekranlarına gelmeye devam ediyor!

Dramadan korkuya, animasyondan bilim kurgu ve fantastiğe, polisiyeden aksiyondan ve komediye kadar birçok farklı kategoride yapıma ev sahipliği yapan FX; renkli ve çeşitli bir dünyanın kapılarını aralıyor. FX kanalı; D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...
  Magazin

Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
  Magazin

İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül

'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı!
  Magazin

'Akıldan Kalbe' filminin hazırlıkları tamamlandı!

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur hakkında sert açıklamalarda bulundu!
  Magazin

Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur hakkında sert açıklamalarda bulundu!

Şimal kötü haberi duyurdu
  Gündem

Şimal kötü haberi duyurdu

'Dedemin Gözyaşları' filminin ilk fragmanı yayınlandı
  Magazin

'Dedemin Gözyaşları' filminin ilk fragmanı yayınlandı