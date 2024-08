“Class Of ’09” FX ekranlarında Başrollerinde Brian Tyree Henry ve Kate Mara’nın Yer Aldığı Yapay Zeka Tarafından Değiştirilen ABD Ceza Sistemiyle Boğuşan FBI Ajanlarının Zamanın 3 Farklı Noktasındaki Mücadelesini Konu Alan “Class Of ’09” Tekrar Bölümleriyle Eylül Ayı Boyunca Her Pazartesi FX Ekranlarında.