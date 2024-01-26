‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu şubat ayında da tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman ikilisine Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in eşlik ettiği, Mert Öner’in yönetmenliğinde Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa günümüzden bakan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ isimli tek perdelik oyun Şubat ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Prömiyerini yaptığı günden bu yana beğenileri toplayan oyun, 8 Şubat’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer sahnesinde, 10 Şubat’ta Fişekhane’de (matine suare), 23 Şubat’ta Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde ve 25 Şubat’ta da Zorlu PSM’de sahnelenecek.

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