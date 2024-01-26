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‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu şubat ayında da tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor

Başarılı oyuncular Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın kurduğu Art 12’nin ilk projesi olan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyununa izleyicilerden yoğun ilgi devam ediyor. Ekip Şubat ayında da hem İstanbul hem de farklı şehirlerdeki temsilleriyle tiyatroseverler ile buluşmaya devam edecek.  

‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ oyunu şubat ayında da tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman ikilisine Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in eşlik ettiği, Mert Öner’in yönetmenliğinde Sam Shepard’ın ‘True West’ oyununa günümüzden bakan ‘Cırcır Böcekleri İtler ve Biz’ isimli tek perdelik oyun Şubat ayında da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Prömiyerini yaptığı günden bu yana beğenileri toplayan oyun, 8 Şubat’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer sahnesinde, 10 Şubat’ta Fişekhane’de (matine suare), 23 Şubat’ta Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde ve 25 Şubat’ta da Zorlu PSM’de sahnelenecek.

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