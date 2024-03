Cilt bakım rutininize yenilik katacak maske serisi

Dermokil Kil Maskesi serisi, cildinize özel bakım sunarken aynı zamanda cildin doğal güzelliğini korur. Her bir maske, özenle seçilmiş doğal içeriklerle zenginleştirilmiş formülleriyle cildinizi derinlemesine temizlerken aynı zamanda nemlendirir. Cildinizin ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilen Dermokil Kil Maskeleri, cilt tonunu eşitlemeye, gözenekleri sıkılaştırmaya ve cildinize canlılık kazandırmaya yardımcı olur. Kolay kullanım sağlayan tekli paketler, cilt bakımınızı her an ve her yerde yapmanıza olanak tanır.

DERMOKİL AKNE VE SİVİLCE KARŞITI KIRMIZI KİL MASKESİ

Dermokil Akne ve Sivilce Karşıtı Kırmızı Kil Maskesi, içeriğindeki özel aktif maddelerle cildinizde biriken yağı ve kiri derinlemesine temizlerken, pürüzsüz bir cilt görünümü sağlamaya yardımcı olur. Bu benzersiz formül, kil maskelerinin cilde olan faydalarını taçlandırarak cildinize kapsamlı bir bakım sunar. Maskenin içeriğinde bulunan tatlı badem yağı, cildi nemlendirirken aynı zamanda antioksidan özelliğiyle cildin yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca kil maskelerinin cilde olan kurutucu etkisini azaltarak cildin nem dengesini korumasına destek olur. Ürünün içeriğinde yer alan Niacinamide, cildin genç ve kırışıksız olmasına katkı sağlarken, cildi nemlendirir ve esnek bir yapı kazanmasına yardımcı olur. Akne izlerinin oluşumunu önlemeye de yardımcı olan bu aktif madde, ciltteki lekelerin azalmasına da yardımcı olur. Bergamot yağı, ciltteki yağ oranını dengeleyerek siyah nokta ve sivilcelerin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Dermokil Akne ve Sivilce Karşıtı Kırmızı Kil Maskesi, cilt bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Doğal içeriği ve etkili formülüyle cildinize ihtiyacı olan temizlik, nemlendirme ve bakımı sağlayarak size sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt sunar.

DERMOKİL BEYAZLATICI ETKİLİ BEYAZ KİL MASKESİ

Dermokil Beyazlatıcı Etkili Beyaz Kil Maskesi, cilt bakım rutininizdeki eksikliği gidermek ve cildinizdeki koyu lekelerle mücadele etmek için mükemmel bir seçenek. İçeriğindeki maddelerle cildinizin koyu lekelerinin oluşumunu engellerken aynı zamanda cildinizi nemlendirir ve besler. Maskenin ana aktif maddesi olan Alfa Arbutin, koyu lekelerin azaltılmasına ve var olan leke görünümünün giderilmesine yardımcı olurken, cildinize daha aydınlık bir görünüm kazandırır. Hyaluronik Asit ve Hindistan Cevizi Yağı ise cildin nem dengesini koruyarak cildin kurumasının önüne geçer ve cilde derinlemesine nem sağlar.

DERMOKİL DETOKS ETKİLİ PEMBE KİL MASKESİ

Dermokil Detoks Etkili Pembe Kil Maskesi, özel formülüyle cildinizi nemlendirerek derinlemesine bir temizlik sağlarken, cildinizin elastikiyetini artırarak genç bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur. Bu benzersiz maske, içeriğinde bulunan yeşil çay özü ve lavanta yağı gibi özel aktif maddelerle cildinizi hem korur hem rahatlatır. Yeşil çay özü, cilt hücrelerini korurken yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Ciltteki kir, yağ ve toksinlerin temizlenmesini sağlar. Ayrıca tıkanmış gözenekleri açar ve sivilce oluşumunu önler. Lavanta yağı ise kızarmış ve tahriş olmuş cilt görünümünü azaltarak cildinizi yatıştırır. Maskenin içeriğinde bulunan kolajen ve Vitamin B5, cildin daha dolgun ve genç görünmesine olanak sağlarken aynı zamanda ciltteki hasarı onarmaya ve cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olur.

DERMOKİL PEELİNG ETKİLİ YEŞİL KİL MASKESİ

Dermokil Peeling Etkili Yeşil Kil Maskesi, cilt bakım rutininizin vazgeçilmez bir parçası olmaya aday. Doğal içeriği ve etkili formülüyle cildinize ihtiyacı olan temizlik, yenilenme ve bakımı sağlayarak size pürüzsüz ve canlı bir cilt sunar. Bu benzersiz maske, içeriğinde bulunan kil, C vitamini ve AHA (laktik asit, glikolik asit) ile cildinize yeniden canlılık kazandırır. Kil, maske kururken gözenekleri sıkılaştırırken, C vitamini koyu lekelerin azaltılmasına ve cilt tonunun eşitlenmesine destek olur. AHA kompleksi ise cilt yüzeyinde biriken ölü cilt hücrelerini nazikçe arındırır böylece cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Ayrıca cilt tonunu dengelerken gözenekleri temizler, akne oluşumunu azaltmaya yardımcı olur.

