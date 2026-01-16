 Ceylan'dan yeni albüm! Şöhret açıklaması

Ceylan, yeni şarkısı 'Kapını Çalarsa Mazinin Eli' için basın mensuplarıyla Unkapanı'da buluştu.

Şarkıcı, "Özellikle burada buluşmak istedim. 41'inci sanat yılım, müzik hayatım burada başladı. Çocukluk ve bütün anılarım var burada... Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın mensupları ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" dedi. Eskiden oyunculuk yapan Ceylan, "17 filmim var. En önemlisi Adile Naşit'le olan 'Annem' filmi beni etkilemişti. Adile Naşit hastaydı zaten, sonra vefat etti. Son filmiydi. Adile Teyze'nin vefat sahnesiydi, üzerine kapaklanıp ağlama sahnesi vardı. Kayıt bitti ama hepimiz ağlıyorduk, kendimizi durduramadık çünkü Adile teyze hastaydı" diye konuştu.

HERHALDE CEYLAN FANI OLDUM

Şarkıcı, "İzleyince neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok şeyler hissediyorum. Bu ara duygusallaştım, etkileniyorum. Kimin neler çektiğini kimse bilemez. Buralara tırnaklarımla değil, duvarları kazıyarak geldim. Dokuz yaşında çocuktum, şöhret olduğumda... 16 yaşında sahneye çıkmaya başladım. O günleri özlüyorum. O zamanın saygı ve edep, halk ile sanatçı arasındaki diyalog başkaydı" yanıtını verdi. Unkapanı için Ceylan, "Buranın girişinde Ahmet Kaya ile birbirimizi görüp arabayı durdurduk. Ben küçüğüm bana sarıldı. Herkes korna basıyor. İnsanlar film çekiyoruz sandı. Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu'nun kalbimdeki yeri ayrı" açıklamasını yaptı. Orhan Gencebay'dan şarkı alan Ceylan, "41'inci albümüm. 10 yıl önce 'Ceylan'dan 2016'yı çıkardım. Şimdi 'Ceylan'dan 2026'yı çıkıyor. Albümümüz üç şarkısı Orhan Abi'den... O da benim baba yarım. Babamın eski dostu. Orhan Abi, 'Ahmet'imin kızı' diye her gördüğünde sarılıp ve öper. Uzun süredir bu kadar şarkıyı içten okuduğumu hatırlamıyorum. İlk defa gece gündüz bu şarkıları dinliyorum. Herhalde Ceylan fanı oldum" dedi. Klip için Ceylan, "Çok fazla kostüm değiştirmedim. Sadece bir kıyafet istedim. Çünkü şarkı duygulu ve güzel kendini ifade ediyor. Buradan Orhan Abi'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.



TORUN KELİMESİNİ YADIRGAMIYORUM

Anneanne olan şarkıcı, "Arkadaşlarım, 'Keşke senin gibi zamanında çocuk sahibi olsaydık. Bizde anneanne ve babaanne olsaydık' diyorlar. Genç yaşta anne oldum. Melodi olduğunda 16 yaşındaydım. Kızımla arkadaş gibiyim. Dertleşir ve şarkı geldiğinde ona dinletirim. Torunum çok tatlı" dedi. Ceylan, "Torun kelimesini yadırgıyor musunuz?" sorusuna, "Yadırgamıyorum. Yaşım belli. Bundan gocunak değilim, onur ve şeref duyarım. Genç yaşta anneanne oldum. Melodi Kanada'da yaşıyor. Onların gelmesini bekliyorum.” dedi.

ASLA DOLGU YAPTIRMIYORUM

Görüntülendiğinde çok konuşulan Ceylan, "Sokakta beni görünce, 'televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Yüzüm şiş çıktığı için, 'Botoks yaptırma yeter' diyorlar. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum. Eskiden yaptırdım şu an yaptırmıyorum. Vücudum yabancı maddeyi kabul etmiyor. Dolgu iyi bir şey değil. Botoks sadece kırışıklığı önlüyor, şişirmiyor" ifadelerini kullandı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.