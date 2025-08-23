 Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  

Sevilen ve başarılı oyuncu Ceyda Ateş, arka arkaya yer aldığı projelerle hayranlarını sevindiriyor.

Kısa süre önce çekimleri Kıbrıs’ta gerçekleşen “Kuki Oyuncağım Konuştu” filminde yer alan güzel oyuncu; şimdi de TRT tabii’nin yeni dizisi “Benim Adım Aylamaz”ın ana karakteri Mevlüde’ye hayat verecek.

Ateş, NS Production yapımı dizinin çekimleri için Üsküp’te olacak. Sevenlerinin özlemle ekranlarda izlemeyi beklediği Ceyda Ateş’ten sevindirici hamleler peş peşe geldi.

Kısa süre önce Özgür Özberk’in yazıp yönettiği ve Kıbrıs’ta çekilen Kuki Oyuncağım Konuştu sinema filminde Sima karakteriyle yer alan güzel oyuncunun çekimler biter bitmez bir TRT tabii’de yayınlanacak Mustafa Kotan’ın yönettiği Benim Adım Aylamaz dizisinde yer alacağı müjdelendi.



NS Production yapımı dizinin ana karakteri olan Mevlüde karakterine hayat verecek olan Ateş, Makedon şivesiyle ekranlarda olacak.



Kırılgan ve anaç Mevlüde ile sevenlerinin daha önce hiç görmediği bir karaktere hayat verecek olan Ateş’in yer aldığı sahneler Üsküp’te çekilecek.

