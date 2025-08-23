  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  

Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler. İşte detaylar...  

Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  

Sevilen ve başarılı oyuncu Ceyda Ateş, arka arkaya yer aldığı projelerle hayranlarını sevindiriyor.

 Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  

Kısa süre önce çekimleri Kıbrıs’ta gerçekleşen “Kuki Oyuncağım Konuştu” filminde yer alan güzel oyuncu; şimdi de TRT tabii’nin yeni dizisi “Benim Adım Aylamaz”ın ana karakteri Mevlüde’ye hayat verecek.

 Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  

Ateş, NS Production yapımı dizinin çekimleri için Üsküp’te olacak. Sevenlerinin özlemle ekranlarda izlemeyi beklediği Ceyda Ateş’ten sevindirici hamleler peş peşe geldi.

 Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  

Kısa süre önce Özgür Özberk’in yazıp yönettiği ve Kıbrıs’ta çekilen Kuki Oyuncağım Konuştu sinema filminde Sima karakteriyle yer alan güzel oyuncunun çekimler biter bitmez bir TRT tabii’de yayınlanacak Mustafa Kotan’ın yönettiği Benim Adım Aylamaz dizisinde yer alacağı müjdelendi.

Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  
NS Production yapımı dizinin ana karakteri olan Mevlüde karakterine hayat verecek olan Ateş, Makedon şivesiyle ekranlarda olacak.

Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  
Kırılgan ve anaç Mevlüde ile sevenlerinin daha önce hiç görmediği bir karaktere hayat verecek olan Ateş’in yer aldığı sahneler Üsküp’te çekilecek.Ceyda Ateş’ten arka arkaya projeler  

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
  Gündem

Konser sonrası silahlı saldırıya uğrayan rapçi Çakal, hastane odasından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Baros Band rock dünyasına enerji katıyor
  Magazin

Baros Band rock dünyasına enerji katıyor

Fotoğrafçı Dilan Bozyel oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında silah zoruyla taciz iddiası
  Gündem

Fotoğrafçı Dilan Bozyel oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında silah zoruyla taciz iddiası

Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı ve evli olan Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı!
  Magazin

Doğa Lara Akkaya, eski rol arkadaşı ve evli olan Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları paylaştı!

Ülkü Hilal Çiftçi ve Yahya Babuz'dan kalplere dokunan düet
  Magazin

Ülkü Hilal Çiftçi ve Yahya Babuz'dan kalplere dokunan düet

Yonca Evcimik'tek flaş açıklamalar! Ahlaksız teklifler aldım
  Magazin

Yonca Evcimik'tek flaş açıklamalar! Ahlaksız teklifler aldım