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Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı! İşte detaylar...

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!

Başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, kızı Nur ile unutulmaz bir Avrupa turuna çıktı!

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!
Elektrikli otomobil ile 2 bin kilometreden fazla yol yapan anne-kız, İtalya’nın Manoko, Milano ve Genova şehirlerinden Fransa’nın Cannes, Nice ve Güney Rivierası’na uzanan benzersiz bir rota izledi.

 Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!

Ancak bu keyifli tatil, beklenmedik zorluklarla da doluydu. Yoğun sis altında gerilim dolu anlar yaşayan Benderlioğlu, elektrikli araçlarının şarj istasyonlarının azlığı nedeniyle yolda kalma tehlikesi atlattı.

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!
Macera dolu bu seyahatte her anı ölümsüzleştiren ünlü oyuncu,

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!
çektiği etkileyici kareleri sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!
Yolculuğun heyecanı kadar keyifli anlarının da baskını olduğu bu tatil,

 Ceren Benderlioğlu ve kızı Nur, Avrupa turunda gerilim dolu anlar yaşadı!

anne-kız için hafızalardan silinmeyecek. 

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