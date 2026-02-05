  • Video Galeri Foto Galeri
Ceren Benderlioğlu'na sette nazar değdi

Eşref Rüya dizisinde Irmak karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, sette talihsiz bir kaza yaşadı. Oyuncunun, evden götürdüğü mercimek çorbasını mikrodalgada ısıttığı sırada beklenmedik bir olay meydana geldi.

Isıtma işleminin ardından kabın kapağını açan Benderlioğlu’nun üzerine sıcak çorba adeta yanardağ gibi patladı. Yaşanan kaza sonucu eli ağır şekilde yanan oyuncuya, sette hazır bulunan ambulans ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı.

Benderlioğlu, yanan elini sosyal medya hesabından paylaşırken, sevenleri büyük endişe yaşadı. Ancak tüm bu olumsuzluğa rağmen seti terk etmeyen Ceren Benderlioğlu, profesyonelliği ve işine olan bağlılığıyla takdir topladı. Oyuncunun, yanan elinin üzerine ilerleyen saatlerde gül ağacının dalı yanağın üzerine geldi.

 

