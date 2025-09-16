 Cennetin Çocukları dizisinin galası yapıldı

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur ve Melis Kızılaslan gibi birçok ismin yer aldığı 'Cennetin Çocukları' dizisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu.



Sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sıcak bir aile ortamında insan-ı kamil olma hikâyesini anlatan dizinin galasına oyuncular ve ekip, katıldı.



Kaya'yı sevgilisi Murat Dalkılıç da yalnız bırakmazken, Melis Kızılaslan da galaya köpeği Prens ile katıldı.

Oyuncunun, minik dostu da projede yer aldı. Dizide Zafer Algöz'ün eşini canlandıran Kızılaslan,

köpeğiyle galada renkli anlar oluşturdu.



Yönetmenliğini Soner Caner'in üstlendiği, senaryosunu ise Ali Kara'nın kaleme aldığı dizi her pazartesi saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

