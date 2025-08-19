  • Video Galeri Foto Galeri
Cemre Baysel'in AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Cemre Baysel'in AVM tarzı! İşte detaylar...

Ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Cemre Baysel, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi. Şıklığıyla tüm gözleri üzerine çeken güzel oyuncu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. Geçtiğimiz gün geçirdiği operasyonla ilgili soruları da samimiyetle yanıtlayan Baysel, “Çok şükür ameliyat olduk, iyiyim” dedi.

Yeni dizisiyle ilgili sorulara da cevap veren ünlü oyuncu, yakında başlayacak olan “Güller ve Günahlar” dizisi hakkında,
“Ekip çok güzel, Murat Yıldırım ile tekrar beraber olacağız. Daha önce çok güzel işler çıkarttık, umarım bu da güzel olur” diyerek heyecanını dile getirdi. Pozitif tavırları ve zarif haliyle sevenlerinden tam not alan Cemre Baysel, kısa alışveriş turunun ardından AVM’den ayrıldı.

