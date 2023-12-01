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Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı. İşte detaylar...

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı

Popüler bir top model olan Yaz karakterini canlandıran Cemre Baysel ile film yönetmeni Uzay'a hayat veren İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı 'Aşk Filmi'nin galası Nişantaşı City's'de yapıldı.

 Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı

(Film ekibi)

Senaryosu ve yönetmenliği Deniz Denizciler ait olan, yapımcılığını ise Vahid Berke Ertekin’in üstlendiği

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı

(İlhan Şen - Cemre Baysel)

Aşk Filmi 1 Aralık’ta vizyona girecek olan Aşk Filmi’nin oyuncuları Cemre Baysel, İlhan Şen, Vahid Berke Ertekin, Onur Büyüktopçu, İrem Yüksel, Melissa Dilber, Deren Talu, Yusuf Baymaz ve İlayda Uzun Sarıkaya galada hazır bulundu.

 Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı

(Deren Talu)

Son dönemde imza attıkları başarılı projelerle adlarını duyuran Cemre Baysel ile İlhan Şen’i ilk uzun metraj bir filmde buluşturan

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı

(Cemre Baysel)

Aşk Filmi, konuklardan tam not aldı. Romantik-drama türündeki Aşk Filmi, şarkılarıyla da büyük beğeni kazandı.

 

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı

 (Cinewam Sinema Direktörü Hakan Aşkar  - Ebru Aşkar  - Cinewam Sinema Operasyon Müdürü Fırat Çamcı)

Filmde, Kayahan, Sezen Aksu, Nilüfer, Müslüm Gürses, Tan Taşçı, Sena Şener, Cem Adrian ve İkiye On Kala’nın aşk şarkıları izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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