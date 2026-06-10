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Cemre Baysel dizideki partneri Murat Yıldırım ile konuşulan yaş farkı hakkında açıklama yaptı

Cemre Baysel dizideki partneri Murat Yıldırım ile konuşulan yaş farkı hakkında açıklama yaptı

Cemre Baysel dizideki partneri Murat Yıldırım ile konuşulan yaş farkı hakkında açıklama yaptı

'Güller ve Günahlar' dizisiyle ekranda olan Cemre Baysel (27), Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Cemre Baysel dizideki partneri Murat Yıldırım ile konuşulan yaş farkı hakkında açıklama yaptı

Oyuncu, "Sezon finali için çekimi bitirdik. Yorucu ve başarıyla dolu sezondu. Güzel tecrübeler edindim. Her karakterden bir şey öğreniyorum. 'Güller ve Günahlar'dan da çok şey öğrendim. Çok memnunum" dedi.

 Cemre Baysel dizideki partneri Murat Yıldırım ile konuşulan yaş farkı hakkında açıklama yaptı

Tatil için Baysel, "İspanya'ya gidiyorum. Konsere gideceğim. Sadece konser için hemen döneceğim. Sonra küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak" diye konuştu.

 Cemre Baysel dizideki partneri Murat Yıldırım ile konuşulan yaş farkı hakkında açıklama yaptı

Doğal haliyle dikkat çeken Baysel, "Oyuncuyum, ekranda her halimi gösteriyorum. Makyajsız ve makyajlı da çok sahne çekiyorum. Gün içindeki duruma çok fazla takılmıyorum" açıklamasını yaptı.

 Cemre Baysel dizideki partneri Murat Yıldırım ile konuşulan yaş farkı hakkında açıklama yaptı

Partneri Murat Yıldırım'la (47) ilgili sezon başından çıkan yaş farkına Baysel, "Uyumu gördünüz. Cevabımızı verdik" ifadelerini kullandı.

 Cemre Baysel dizideki partneri Murat Yıldırım ile konuşulan yaş farkı hakkında açıklama yaptı


Oyuncu, "Yaza yalnız mı giriyorsunuz?" sorusuna, "Çok şükür" diyerek, yalnız olduğunu söyledi.

Cemre Baysel dizideki partneri Murat Yıldırım ile konuşulan yaş farkı hakkında açıklama yaptı

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