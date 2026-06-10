 Zafer Algöz bir mekandan protesto edilerek çıkarılan Ozan Güven hakkında konuştu

Zafer Algöz, Nişantaşı’nda görüntülendi.

26 HAZİRAN’DA SETE ÇIKIYOR

Cem Yılmaz’ın çekeceği diziyi simgeleyen G4G yazılı şapkası ile dikkat çeken Zafer Algöz, 26 Haziran’da sete çıkacaklarını açıkladı. Proje hakkında bilgi veren Algöz, “26 Haziran’da başlıyoruz. Sanırım ağustosun son haftasında da biter. Sinema filmi olarak yola çıkılmıştı ama 6 bölümlük diziyi döndü. Yoğun bir hazırlık dönemi var. Oyunculuktan ziyade dekor, kostüm, teknik ekipmanlar oldukça masraflı ve pahalı bir iş olacak. Kadro netleşti. Yeni girenler var. Eskilerde Uraz Kaygılarooğlu Bülent Şakrak, Cem Yılmaz ve Özge Özberk var” diye konuştu. Şapkasındaki G4G’nin Gora Four Gora anlamına geldiğini söyleyen Algöz, herkesin kendisine ait şapkası olduğunu belirtti.

OZAN BEYEFENDİLİK GÖSTERMİŞ

Eski rol arkadaşı Ozan Güven’in geçtiğimiz günlerde bir mekânda yaşadığı olayı yorumlayan Zafer Algöz, “Görüntüleri izledim. Çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin bir başkasını yargının üstünde görüp yargılaması, toplumun içinde o şekilde çıkıp konuşması hoş değil. Ozan orada çok beyefendilik göstermiş, kendisini kutluyorum. Ben olsam daha farklı bir tepki gösterebilirdim. İyi tutmuş kendini. Arada telefonla konuşup birbirimize hâl hatır soruyoruz” dedi.



TARAFTARIMIZDA SABIRSIZLIK VAR

Koyu Beşiktaş taraftarı olan Zafer Algöz, siyah beyazlıların yeni hocası Vincenzo Italiano, hakkında konuştu. Taraftarın yıllardır başarıyı beklediğini ifade eden Algöz, “İnşallah başarılı olur. Taraftar grubumuzda bir sabırsızlık var. Hemen bir beraberlikte, mağlubiyette inşallah yine göndermek istemezler. Biraz zaman tanımak lazım. Geçmişine baktığımız zaman başarılı bir teknik direktör. Sürekli golü düşünen bir yapısı var. Benim tek korktuğum her maçta farklı 11 ile oynatıyor diye konuşulması. Türkiye’de böyle her maçta farklı 11 oynatırsa, tökezlerse taraftar sabır göstermez. Umarım Sergen Yalçın’a yapılan sabırsızlık Italiano’ya yapılmaz. Hocanın arkasında durmak lazım” ifadelerini kullandı.



DÜNYA KUPASI’NA SAAT TEPKİSİ

Zafer Algöz, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın ABD’de oynanmasını eleştirdi: “Niye biz ABD’de dünya kupası oynamak zorundayız ki. Onu anlamıyorum. Herhalde ABD FIFA’ya parayı bastırıyor, illa bizde olsun diyor. Dünyanın dörtte üçü futbolla ilgili, sen insanları sabahın 6’sında maç izlemeye zorluyorsun. Halbuki normal zamanları akşamdır. Niye biz sabahın 6’sında kalkıp maç izleyeceğiz. Milli Takımı’da Arizona’ya mı ne göndermişler 56 derece sıcak. Çocuklar çölde kamp yapıyorlar."

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