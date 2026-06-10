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Tan Taşçı'dan İstanbul'da rekor kıran Kanye West hakkında çarpıcı açıklamalar

Tan Taşçı'dan İstanbul'da rekor kıran Kanye West hakkında çarpıcı açıklamalar

Tan Taşçı'dan İstanbul'da rekor kıran Kanye West hakkında çarpıcı açıklamalar

Bodrum'da yaşayan Tan, İstanbul trafiğine motosikletle çözüm buldu.

 Tan Taşçı'dan İstanbul'da rekor kıran Kanye West hakkında çarpıcı açıklamalar

Üst üste iki stad konseri öncesi Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, "İstanbul'u da özlüyorum" dedi.

 Tan Taşçı'dan İstanbul'da rekor kıran Kanye West hakkında çarpıcı açıklamalar


Yoğun istek üzerine bir konser daha açan Taşçı, "Öyle bir yola girdi gibi... Ama lig başlıyor araya üç tane sıkıştırdık. Bence daha giderdi ama çimlere zarar vereceği için" diye konuştu.

 Tan Taşçı'dan İstanbul'da rekor kıran Kanye West hakkında çarpıcı açıklamalar

Kanye West gibi dünya yıldızının gelmesine şarkıcı, "Keşke daha faydalı birinin konserinde rekor kırsaydık. Bizde çok daha değerli sanatçımız var. Avrupa'da onlara fırsat verilmediği için Türkiye'yi seçtiler. Konserine gelen birçok isim turisti, Türk halkı çok gitmedi. Gövde gösterisi gibi yaptılar ama keşke bizim ülkede yapmasalardı. Biz daha çok pozitif temalar kullanıyoruz. Sevgiyle ve duyguyla işimiz var, onlar garip şeyler yapıyor" açıklamasını yaptı.

Tan Taşçı'dan İstanbul'da rekor kıran Kanye West hakkında çarpıcı açıklamalar
TOPLUMSAL OLARAK HAZIR DEĞİLİZ
Bodrum'daki hayatı için Taşçı, "Stüdyom var müzik yapıyorum. Hayvanlarım var. İnsan daha güzel şeyler düşünüyor" diye konuştu.

 Tan Taşçı'dan İstanbul'da rekor kıran Kanye West hakkında çarpıcı açıklamalar

Yapay zekayla yapılan şarkılar için Taşçı, "Teknolojiyi kullanmak durumdayız. Sadece etik kullanmak lazım. Bazı uygulamalar getirilmesi gerek. Yabancı yerlerde yapay zeka dinleniyor. Dünyada şu an daha çok şarkılar yapay zekayla yapılıyor. O yüzden telif paralarını insan kazanmıyor. Çok hızlı geçtik. Yavaş yavaş olmak lazım toplumsal olarak hazır değilim" ifadelerini kullandı.

 

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