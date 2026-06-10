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Şilan Makal'dan Göcek itirafı

Şilan Makal'dan Göcek itirafı

Şilan Makal'dan Göcek itirafı

Şilan Makal, Galataport İstanbul'da görüntülendi.

 Şilan Makal'dan Göcek itirafı

Makal, gazeteciler ile de ayaküstü sohbet etti.

 Şilan Makal'dan Göcek itirafı

Oyuncu, "Günübirlik geldim bu gün. Bir toplantım vardı. Göcek'deydim. Şimdi de havaalanına gideceğim. Akşam uçağı ile geri döneceğim" dedi.

 Şilan Makal'dan Göcek itirafı

Kışın Göcek'in daha güzel olduğunu söyleyen Şilan Makal, "Oranın kışı daha güzel. O sakinliğe alıştım. Daha bizim oluyor oralar. Yazın çok sıcak ve çok kalabalık olunca biraz tadı kaçıyor. Göcek Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Doğası ve koyları ile muhteşem." diyerek gülümsedi.

 Şilan Makal'dan Göcek itirafı

EN GÜZELİ OLSUN DİYE BEKLİYORUM
Göcek'e taşınan Makal, orada yaşadığı süre boyunca oyunculuktan uzak kalması hakkında, "Aslında öyle bir şey yok. Bakın işim oldukça geliyorum. Görüşüyoruz işlerle de. Ama şu an netleşen bir işim yok. En güzeli olsun diye bekliyorum" dedi. Oyuncu, daha sonra mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı.

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