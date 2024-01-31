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Cemil İpekçi'den "Geometri" koleksiyonu

Moda ve tekstil sektörünün ünlü tasarımcısı Cemil İpekçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılı için çok özel bir kreasyon hazırlıyor. Moda tasarım öğrencilerini de özel olarak defilesine davet eden İpekçi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kitabından esinlenerek hazırladığı “Geometri” adlı koleksiyonunu, 12 Şubat’ta bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Open Stage Awards’ta sergileyecek.

Cemil İpekçi'den "Geometri" koleksiyonu

 

Efsane modacı Cemil İpekçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı onuruna çok özel bir koleksiyon hazırladı. İpekçi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kitabından esinlenerek tasarladığı “Geometri” adlı koleksiyonunu 12 Şubat’ta Binbirdirek Sarnıcı’nda gerçekleşecek Open Stage Awards töreninin ardından moda severlere sunacak.

Cemil İpekçi'den "Geometri" koleksiyonu

 

Organizasyon ve sanat yönetmenliğini Banu Noyan'ın yaptığı Open Stage Awards’ın sunuculuğunu Öykü Serter yapacak. Cenk Yüksel’in kırmızı halı sunuculuğunu yapacağı ve sektörlerinin başarılı isimleri ile sosyal sorumluluklarını yaşam biçimi haline getirmiş birbirinden değerli sanat, spor ve bilim insanlarının ödüllendirileceği organizasyonda, ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel ile birlikte ünlü isimler de sürpriz olarak podyuma çıkacak. Cemil İpekçi’nin yeni kreasyonunu podyuma taşıyacak olan mankenlerin saçlarını ise, Fransız kuaförler Jean Marc Brun ve Dalli Celil yapacak.

Cemil İpekçi'den "Geometri" koleksiyonu

Tasarım öğrencileri davetli

Yaklaşık 1.000 seçkin davetlinin canlı olarak izleyeceği bu özel tören, moda tasarım okullarında eğitim gören öğrencilere açık olacak. Efsane modacı Cemil İpekçi, tasarım okullarının öğrencilerini özel olarak defilesini izlemek için davet etti.

Open Stage Awards törenine, modacılar, moda eleştirmenleri, sosyal medya fenomenleri, influencer’lar, youtuber’lar, iş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de katılacak. Medya ve dijital medya aracılığıyla ve sosyal medya platformlarıyla milyonlarca kişiye ulaşacak olan ödül töreni, televizyon kanalları, radyolar, yazılı ve görsel basın önderliğinde ulusal medyada yer alacak.

 

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