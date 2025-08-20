  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi

Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi. İşte detaylar...

Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi

Başarılı oyuncu Cemal Hünal 'Şımarık' filminde canlandırdığı 'Adaletin Kaçmısı Halis' karakteri ile bu yıl 26. düzenlenecek Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri töreninde 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülü adayları arasında yer aldı.

 Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi


Ünlü isimler aday gösterildi 15 Eylül 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreninde Cemal Hünal aynı ödül için ünlü isimler ile aday gösterildi.

 Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi


Bu yılki törende aynı dalda rol aldıkları sinema filmleri ile aday gösterilen isimler arasında Engin Hepileri, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Özgün Akaçça da bulunuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu
  Magazin

Murat Evgin festivalde Alicia Silverstone ile buluştu

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası
  Gündem

Özcan Deniz'den abisi Ercan Deniz'e DNA davası

Buse Terim'in AVM tarzı!
  Magazin

Buse Terim'in AVM tarzı!

Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e şok suçlamalar! Flaş DNA açıklaması
  Magazin

Deniz Ailesi’nde sular durulmuyor! Ercan Deniz’den kardeşi Özcan Deniz’e şok suçlamalar! Flaş DNA açıklaması

İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi
  Magazin

İzzet Yıldızhan'ın Bodrum keyfi