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Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile evli olan Tolga Çevik'ten şaşırtan evlilik açıklaması!

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik konuk oldu. İşte detaylar...

Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile evli olan Tolga Çevik'ten şaşırtan evlilik açıklaması!

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci’nin sunumuyla izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programının konuğu oyuncu Tolga Çevik oldu. Çocuklarının 17 ve 18 yaşına geldiklerini söyleyen Tolga Çevik, mutlu aile yaşamı için, "Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor. Ben en çok evde ünlüyüm, eyvah babam geliyor diyorlar" dedi.

 Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile evli olan Tolga Çevik'ten şaşırtan evlilik açıklaması!

Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile evli olan komedyen, eşiyle tanıştığı gün evlenmeye karar verdiklerini söyledi. Çevik, "O gün 10 dakika içinde... Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. Biz senle evlenicez, biliyorsun di mi dedim. Biliyorum dedi. Söz, nişan falan, o çok gençti tanıştığımızda, üç yıl sonra da evlendik. Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir" diye konuştu.

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